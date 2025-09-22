Intesa Fincantieri-Idea Prototipi per accelerare robotizzazione

Fincantieri ha annunciato un accordo con Idea Prototipi srl - azienda friulana all'avanguardia nello sviluppo di soluzioni integrate hardware e software nella robotica industriale - per una integrazione di "soluzioni cobotiche portatili multipurpose" nella catena produttiva del Gruppo, per rafforzare digitalizzazione, automazione e sostenibilità delle attività produttive, favorendo la creazione di un ecosistema industriale altamente innovativo.

Con l'accordo, pluriennale, firmato da Claudio Cisilino, Executive Vice President Operations, Corporate Strategy & Innovation di Fincantieri e Massimo Agostini, CEO di Idea Prototipi srl, il Gruppo adatterà soluzioni avanzate alle specifiche esigenze del settore navale. Il Gruppo mette a disposizione solidità, capacità di scala e visione di lungo periodo per sostenere realtà più piccole ma innovative e agili nell'esecuzione.

Per Pierroberto Folgiero, a.d. e d.g. Fincantieri, il Gruppo "negli ultimi tre anni ha investito nella robotizzazione dei processi navalmeccanici con imprenditorialità e spirito pionieristico con il progetto 'innovazione cantierabile'". Questo accordo dimostra che la collaborazione con il tessuto delle PMI è il modo più efficace per accelerare la validazione di nuove tecnologie produttive in ambito industriale navale creando valore di lungo termine lungo tutta la catena. Fincantieri può essere un laboratorio per il Paese su questi temi".