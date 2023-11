Intesa, 1,5 mld investiti da Banca nel Terzo Settore

"C'è un impegno forte di Intesa Sanpaolo che ha deciso di investire 1,5 miliardi di euro nel terzo settore nei prossimi anni. Questo nel campo sociale è il modo concreto per la banca di prestare attenzione e dare cura alle persone attraverso il sostegno alle organizzazioni più serie". Lo ha detto Andrea Lecce, responsabile della Direzione Impact di Intesa San Paolo, dedicata al terzo settore e al no profit, spiegando l'azione dell'istituto nel corso del forum "Intesa San Paolo. Etica, legalità economia. Un approccio integrato e efficace". "Oggi abbiamo ascoltato - spiega Lecce - tanti rappresentanti del terzo settore, con testimonianze che mi portano a tracciare tre linee da seguire. In primo luogo occorre andare contro i modelli 'estrattivi', che cioè ottengono cose sottraendole a qualcuno: non parlo solo di rubare, ma anche del sottrarre tempo, attenzione, cura del mondo che ci circonda. Il secondo modello riguarda il genere: vediamo le donne protagoniste, in primo piano, che salvano tante persone in diverse situaioni di difficoltà. Oggi guidano il terzo settore, dopo una tradizione al maschile. Il terzo aspetto riguarda il fatto che una volta la società pensava che un singolo portasse avanti le cose, invece oggi il terzo settore è un modello collettivo di leadership". Lecce ha quindi parlato dei cambiamenti che hanno attraversato, e tuttora interessano, il terzo settore, in cui "prima operavano le cooperative o le associazioni di volontariato, mentre oggi sono attive strutture complesse, con professionalità incredibili. Penso alle fondazioni, alle imprese sociali che proprio qui nel Sud Italia hanno delle strutture che funzionano eticamente. Cito una bellissima realtà che fa ristoranti, ognuno gestito da 5 persone che vengono da problemi personali, che hanno una psicologa con cui proseguire il loro cambiamento, ma allo stesso tempo lavorano con impegno in una società che usa prodotti coltivati in territori confiscati alla mafia. Per loro tutta la produzione è centralizzata, per cui c'è una perfetta gestione di magazzino e di scadenze, questo fa funzionare perfettamente i processi produttivi e gli investimenti. Un pacchetto completo che funziona".