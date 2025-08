Intermarine consegna nave veloce a Snav per il Golfo di Napoli

Intermarine (gruppo Immsi) ha consegnato alla società di navigazione Snav (Gruppo Msc) la nuova Snav Polaris, nave veloce (High Speed Craft) di "ultimissima generazione" e a ridotto impatto ambientale per i collegamenti marittimi nel Golfo di Napoli.

Progettata dal centro di ricerca Intermarine di Messina, l'imbarcazione è lunga 58,20 metri, come la gemella Snav Sirius, già consegnata a luglio dello scorso anno, ed è pensata per "offrire un'esperienza di viaggio all'insegna del comfort e della sicurezza" e rappresentare nel contempo un modello di "innovazione, efficienza e sostenibilità".

La nuova Polaris è realizzata completamente in alluminio leggero come la gemella Sirius ed è equipaggiata da 4 motori e 3 generatori a controllo elettronico della combustione, completi di sistema Scr (Selective Catalytic Reduction) per la riduzione delle emissioni. Gli stessi motori e generatori possono essere alimentati anche con bio-carburante, il cui utilizzo contribuisce a ridurre "fino ad un massimo del 90%" le emissioni di Co2.

Inoltre la nuova Polaris è dotata di presa di banchina 'Cold ironing' per l'alimentazione elettrica da terra.