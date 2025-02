Intelligenza artificiale: oltre il 90% dei lavoratori ne beneficia per attività di valore

Per oltre nove lavoratori su dieci che usano soluzioni di intelligenza artificiale queste applicazioni consentono di concentrarsi su attività di maggiore valore riducendo le attività più ripetitive. È questo uno dei messaggi chiave della tavola rotonda 'Leadership sostenibile: tecnologie avanzate per un futuro human-centric', organizzata dalla società di soluzioni cloud per la gestione del capitale umano e della finanza Workday presso la Ceo for life ClubHouse Montecitorio. All'incontro sono stati presentati i risultati di un'indagine condotta su Workday su un campione di 2.500 lavoratori in 22 Paesi del mondo.

L'83% degli intervistati ritiene che gli strumenti di intelligenza artificiale sostengono la loro capacità di sviluppare di nuove competenze e, secondo il 90% del campione, può migliorare molto trasparenza e responsabilità delle organizzazioni.

"Le tecnologie avanzate rappresentano un'opportunità straordinaria per ridefinire i modelli di leadership, rendendoli più sostenibili e human-centric", dichiara il presidente e fondatore di Hrc e CeoForLife, Giordano Fatali.