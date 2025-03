Intelligenza artificiale: motore di crescita economica e sostenibilità al Sap Executive Summit 2025

"L'intelligenza artificiale ha il potenziale per stimolare la crescita economica, può rendere le nostre aziende e le nostre economie più resilienti e rappresenta un forte abilitatore della sostenibilità, elemento chiave per considerare il futuro". Lo ha detto Carla Masperi, amministratore delegato di Sap Italia, aprendo i lavori del Sap Executive Summit 2025 in corso a Villa d'Este a Cernobbio. Secondo Masperi l'intelligenza artificiale "in quanto stimolatore di crescita economica contiene in sé il potenziale per aumentare la produttività pro capite, eliminando una serie di lavori manuali. Le tecnologie di Ia cambiano anche il modo di prendere decisioni, mettendo a disposizione una mole di dati utile per analizzare diversi scenari". L'Ia è quindi per la ceo "una tecnologia destinata a cambiare i ruoli professionali e le competenze a favore del giudizio umano e alla competitività".

Un altro tema fortemente interconnesso con l'Ia, secondo Masperi, riguarda il calo demografico in corso, in particolare in Italia: "Per un'economia come la nostra con una crescita demografica negativa, pari a circa -3,6% nell'ultimo anno, l'aumento di produttività portato dall'intelligenza artificiale potrebbe diventare un fattore di compensazione. Un'economia matura come la nostra dovrebbe quindi guardare all'Ia con una forte attenzione".