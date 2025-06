Intelligenza artificiale e robotica: la rivoluzione dell'Embodied AI a Genova

L'intelligenza artificiale applicata al settore della robotica rappresenta una delle frontiere più promettenti e complesse della tecnologia contemporanea, perché gioca un ruolo fondamentale nella trasformazione di settori strategici come la produzione industriale, la sanità, la logistica, l'agricoltura o l'esplorazione spaziale. Se ne è parlato al Galata Museo del Mare di Genova in occasione della sesta tappa di 'Fabbrica della Realtà - Roadshow', la serie di incontri che l'ANSA organizza sul territorio italiano da novembre del 2024 per raccontare come l'intelligenza artificiale stia plasmando e accelerando l'innovazione e la trasformazione digitale in diversi settori industriali.

Un momento di confronto e di approfondimento - organizzato in collaborazione con l'Istituto Italiano di Tecnologia (IIT) di Genova e concluso dall'intervento dell'amministratore delegato dell'ANSA Stefano De Alessandri - sulle più recenti applicazioni dell'Intelligenza Artificiale nel settore della robotica, con focus sulle eccellenze presenti sul territorio ligure. Il presidente Marco Bucci ha portato i saluti della Regione Liguria, mentre la consigliera comunale Vittoria Cerchi Canessa è intervenuta su delega della sindaca di Genova Silvia Salis.

Moderato da Alessio Jacona, curatore dell'Osservatorio Intelligenza Artificiale di ANSA.it, e da Massimo Sebastiani, giornalista dell'ANSA, l'incontro si è soffermato in particolare sulla 'Embodied AI', ovvero l'intelligenza artificiale "incarnata" nel corpo dei robot che non solo trova applicazioni nuove, ma utilizza l'esperienza del mondo fisico come un acceleratore del suo stesso sviluppo.

Non a caso il titolo dell'appuntamento di Genova era "Embodied AI, intelligenza artificiale e robotica per il futuro del pianeta". Perché i robot, è stato spiegato nel corso dell'evento, offrono un contesto fisico in cui sperimentare e migliorare algoritmi di percezione, pianificazione e controllo. Al tempo stesso, l'IA consente ai robot di raggiungere un livello di autonomia e intelligenza prima impensabili, aprendo la strada a nuove applicazioni che possono migliorare la qualità della vita, ridurre i costi e ottimizzare risorse.

Migliorare la qualità della vita attraverso l'intelligenza artificiale e la robotica è stato il fil rouge che ha unito gli interventi dei relatori, tra cui il direttore scientifico IIT, Giorgio Metta, il direttore di Deloitte Consulting Federico Cardone e il professore del Dipartimento di informatica, bioingegneria, robotica e ingegneria dei sistemi dell'Università di Genova, Antonio Sgorbissa. E ancora Jacopo Zenzeri, ceo di ReWing, Francesca Negrello, technology manager JOiiNT LAB, Marco Faimali, Direttore IAS- CNR, Eleonora Servodio, coordinatrice incubatore H4E per startup, Cristina Battaglia, Programme Manager Ecosistema dell'Innovazione, RAISE - Robotics and AI for Socio-economic Empowerment, e ancora per IIT, Emilio Alacevich, Chiara Bartolozzi, Daniele Pucci.