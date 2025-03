Intel nomina Tan Lip-Bu nuovo CEO per affrontare la crisi dei semiconduttori

Intel ha nominato Tan Lip-Bu nuovo amministratore delegato a partire dal 18 marzo. Lo riportano i media americani. Ex capo di Cadence Design Systems, il 65enne Tan avrà il difficile compito di risollevare le sorti di un'azienda pioniera nella produzione dei chip ma che ora è in forti crisi.

Intel, che ha dominato il campo dei semiconduttori per decenni, sta lottando con perdite di quote di mercato, battute d'arresto nella produzione e un brusco calo dei suoi guadagni. È anche gravata dai debiti e di recente ha dovuto tagliare circa 15.000 posti di lavoro.

In un'email ai dipendenti, Tan si è detto fiducioso di poter cambiare direzione. "Questo non significa che sarà facile. Non lo sarà", ha scritto. "Ma sono convinto che Intel svolga un ruolo essenziale nell'ecosistema tecnologico, sia negli Stati Uniti che nel resto del mondo".

Dopo la nomina le azioni dell'azienda sono balzate di oltre l'11% dopo che il titolo era sceso di oltre il 54% negli ultimi 12 mesi.