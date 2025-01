Integrazione qualificata degli extracomunitari: il piano del presidente dell'Inps

"Sto portando avanti un'idea di integrazione qualificata degli extracomunitari in Italia", così da "intercettare il fabbisogno delle imprese in modo tale che si risponda con un ingresso qualificato di manodopera qualificata dei migranti. Sono sicuro che da questo punto di vista il nostro legislatore sta già lavorando e si sta già portando avanti per legiferare in tal senso". Lo ha detto il presidente dell'Inps, Gabriele Fava, a margine del convegno 'migrazione da fenomeno sociale a fattore identitario, a palazzo Wedekind, a Roma. "L'Italia è ancora un Paese attrattivo, ma rendiamolo ancora di più, in modo tale che questa integrazione sia veramente molto virtuosa", ha aggiunto, dicendo che serve anche un piano di "reshoring" dei giovani italiani emigrati verso il nostro Paese.