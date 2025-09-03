Inps semplifica l'estratto conto contributivo

Mercoledì 3 Settembre 2025

Pierfrancesco De Robertis
Ultima oraInps semplifica l'estratto conto contributivo
3 set 2025
REDAZIONE ECONOMIA
Consente una visione immediata, unisce anche le diverse gestioni

L'Inps ha messo a punto una nuova modalità di esposizione dei dati dell'estratto conto contributivo previdenziale per semplificarne la lettura, dare notizie utili all'assicurato e indicare eventuali limiti di utilizzo di alcuni periodi. Lo chiarisce l'Inps con un messaggio spiegando che il progetto " ha lo scopo di consentire all'interessato la consultazione in ordine cronologico dei periodi contributivi con l'indicazione, per ognuno di essi, della Gestione/Fondo di riferimento, determinando uno snellimento del servizio di consultazione e una visione immediata e intuitiva della complessiva posizione assicurativa".

L'Inps spiega che ove un soggetto risulti assicurato a una sola delle Gestioni dell'Inps, viene visualizzata, in una rinnovata e uniforme veste grafica, la sezione di riferimento (ad esempio, Gestione pubblica o Gestione separata). Ove un soggetto risulti iscritto, invece, a due o più Gestioni, viene mostrato un prospetto riepilogativo con l'esposizione cronologica dei periodi accreditati.

