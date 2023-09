Inps, per assegno unico in 7 mesi 10,4 miliardi

Per i primi sette mesi del 2023 sono stati erogati alle famiglie assegni per 10,4 miliardi di euro, che si aggiungono ai 13,2 miliardi di erogazioni di competenza del 2022. Lo si legge nell'Osservatorio Inps sull'Assegno unico per i figli a carico. Sono 6.213.179 i nuclei familiari che hanno ricevuto almeno un assegno nel periodo, per un totale di 9.735.087 di figli.