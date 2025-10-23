Inps, nel 2024 spesi 364 miliardi per pensioni, +4,9%

Le prestazioni del sistema pensionistico italiano vigenti al 31 dicembre 2024 sono 23.015.011, per un ammontare complessivo annuo di 364.132 milioni di euro e un aumento del 4,93% sull'anno precedente. Emerge dall'Osservatorio Inps sul casellario dei pensionati. I beneficiari di prestazioni pensionistiche sono 16.305.880 (+0,5% rispetto al 2023); ognuno di loro percepisce in media 1,4 pensioni, anche di diverso tipo. L'importo medio del reddito da pensione per ogni beneficiario è di 22.331 euro.

Sebbene le donne rappresentino la quota maggioritaria sul totale dei pensionati (il 51%), gli uomini percepiscono il 56% dei redditi pensionistici: l'importo medio annuo dei redditi percepiti dagli uomini è infatti superiore a quello delle donne del 34% (25.712 contro 19.140 euro).