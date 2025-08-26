Martedì 26 Agosto 2025
Non è colpa di Manganiello
Non è colpa di Manganiello
Inps, nel 2024 dimezzate uscite flessibili, sono 36.983

Con crollo quota 103 e Opzione donna, erano 69.315 nel 2023

Nel 2024 le uscite flessibili dal lavoro sono state 36.983, sostanzialmente dimezzate rispetto alle 69.315 del 2023. Secondo quanto emerge dal Rendiconto sociale dell'Inps il calo è legato al crollo di Quota 103 dovuto prevalentemente al ricalcolo interamente contributivo con le pensioni liquidate con questa misura che sono passate da 23.249 a 1.154 e a quello di Opzione donna con il passaggio da 12.763 uscite nel 2023 a 4.794.

