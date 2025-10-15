Inps, nei primi 8 mesi spesi 13,1 miliardi per assegno unico

Nei primi otto mesi dell'anno l'Inps ha erogato in media ogni mese l'assegno unico per i figli a carico a 5.995.373 famiglie per 9,476.308 figli, per un importo complessivo speso nel periodo di 13.099 milioni di euro. E' quanto emerge dall'Osservatorio sull'assegno unico appena pubblicato dall'Inps secondo il quale, in media mensile, le famiglie hanno ricevuto 273 euro con 173 euro in media a figlio.

Nel mese di agosto l'assegno è stato pagato a 5.928.678 famiglie per un importo medio a nucleo di 273 euro. I richiedenti pagati con un figlio sono stati 3.156.177 per una media di 149 euro mentre le famiglie con due figli con l'assegno sono state 2.232.655 per 331 euro medi nel mese. Le famiglie con sei e più figli che hanno ricevuto il contributo sono state 4.517 per 1.935 euro medi ricevuti.