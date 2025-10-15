Mercoledì 15 Ottobre 2025

Gli italiani e la Brexit

Pietro Romano
Gli italiani e la Brexit
Logo Quotidiano Nazionale
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Pamela GeniniGazaFratelli RamponiManovra 2026Btp Valore ottobre 2025Meteo ciclone
Acquista il giornale
Ultima oraInps, nei primi 8 mesi spesi 13,1 miliardi per assegno unico
15 ott 2025
REDAZIONE ECONOMIA
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Economia
  3. Ultima ora
  4. Inps, nei primi 8 mesi spesi 13,1 miliardi per assegno unico

Inps, nei primi 8 mesi spesi 13,1 miliardi per assegno unico

Erogato in media a 6 milioni famiglie per 9,47 milioni figli

Erogato in media a 6 milioni famiglie per 9,47 milioni figli

Erogato in media a 6 milioni famiglie per 9,47 milioni figli

Nei primi otto mesi dell'anno l'Inps ha erogato in media ogni mese l'assegno unico per i figli a carico a 5.995.373 famiglie per 9,476.308 figli, per un importo complessivo speso nel periodo di 13.099 milioni di euro. E' quanto emerge dall'Osservatorio sull'assegno unico appena pubblicato dall'Inps secondo il quale, in media mensile, le famiglie hanno ricevuto 273 euro con 173 euro in media a figlio.

Nel mese di agosto l'assegno è stato pagato a 5.928.678 famiglie per un importo medio a nucleo di 273 euro. I richiedenti pagati con un figlio sono stati 3.156.177 per una media di 149 euro mentre le famiglie con due figli con l'assegno sono state 2.232.655 per 331 euro medi nel mese. Le famiglie con sei e più figli che hanno ricevuto il contributo sono state 4.517 per 1.935 euro medi ricevuti.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

FamigliaInps