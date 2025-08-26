Inps, nei I semestre 16,5 milioni certificati malattia, +5%

L'Inps ha ricevuto nel primo trimestre nel complesso 16,5 milioni di certificati di malattia con un aumento del 5% rispetto allo stesso periodo del 2024. Lo si legge nell'Osservatorio sulla malattia dal quale emerge che le giornate di malattia nel complesso sono state nel periodo 75,28 milioni con una crescita del 2,27% tendenziale. Il numero complessivo dei lavoratori dipendenti interessati al controllo d'ufficio dello stato di malattia da parte dell'Inps è stato di circa 15,9 milioni di lavoratori, di cui 3,3 nel settore pubblico (polo unico) e 12,6 nel settore privato (assicurati). L'Inps inoltre può effettuare controlli, su richiesta del datore di lavoro, anche per lavoratori privati non assicurati (3,7 milioni) e per lavoratori pubblici non appartenenti al Polo unico (circa 49 mila unità).

L'incremento rispetto allo stesso periodo del 2024 è del 5% e si declina in modo molto diverso tra i due trimestri. In particolare, nel primo trimestre 2025, per quanto riguarda l'andamento tendenziale si osserva un incremento dei certificati del 14,0%, mentre nel secondo trimestre vi è un calo del 6,3%.

Nel 2025 per il privato sono stati comunicati quasi 58,45 milioni di giorni di malattia mentre nel pubblico sono stati quasi 16,84 milioni.