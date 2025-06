Inps lancia spazio digitale per i giovani: servizi e prestazioni in un'unica App

L'Inps lancia un progetto dedicato ai giovani tra i 16 e i 34 anni raccogliendo per la prima volta in un unico spazio digitale e sull'App tutti i servizi e le prestazioni dell'Istituto a loro dedicate. Lo ha presentato oggi a palazzo Wedekind il presidente, Gabriele Fava sottolineando la necessità di "rafforzare il legame tra l'Istituto e le nuove generazioni promuovendo un approccio innovativo alla comunicazione previdenziale e orientando i cittadini più giovani verso un'interazione consapevole e proattiva con i servizi pubblici".

Nella logica del welfare generativo si punta ad aumentare la consapevolezza sul sistema previdenziale e a favorire l'adesione ai servizi proattivi dell'Inps. Sul sito Inps i giovani potranno scegliere il profilo in cui si riconoscono (studenti, lavoratori, disoccupati o inoccupati) e potranno accedere a 3 servizi in evidenza per ciascun categoria senza registrazione (pre login). Accedendo all'area riservata ogni giovane troverà altri 10 servizi per profilo relativi alla propria categoria.

"Oggi vi presento non solo un'app - ha detto Fava - ma un cambio di rotta. I nostri giovani sono fondamentali se vogliamo arrivare ad un sistema sostenibile. Non abbiamo altra strada da percorrere che quella dell'aumento della base occupazionale e l'unico modo per farlo è orientare e accompagnare i nostri ragazzi nel mondo del lavoro, ma con strumenti concreti, fornendogli degli indirizzi sicuri. per questo oggi per la prima volta nasce un unico spazio digitale dedicato esclusivamente a loro".