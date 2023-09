Inps, in 6 mesi saldo positivo di un milione contratti

Nei primi sei mesi del 2023 sono stati attivati 4.287.440 nuovi rapporti di lavoro mentre ne sono cessati 3.286.132 con un saldo positivo di 1.001.308 contratti. Lo rileva l'Inps nell'Osservatorio sul precariato chiarendo che il saldo positivo per i soli contratti a tempo indeterminato nei primi sei mesi è stato di 292.427 unità, in aumento rispetto a quello registrato nello stesso periodo del 2022 (256.829). Si registra un saldo positivo per i rapporti di lavoro a termine (200.384) ma soprattutto per quelli stagionali (362.726).