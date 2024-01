Inps, in 11 mesi 2023 spesi 16,46 miliardi per Assegno unico

Nei primi 11 mesi del 2023 sono stati erogati alle famiglie con l'Assegno unico e universale per i figli a carico quasi 16,46 miliardi di euro. Lo si legge nell'Osservatorio Inps sull'Assegno unico secondo il quale nell'anno hanno ricevuto l'assegno circa 6,4 milioni di famiglie per quasi 9,98 milioni di figli (1,6 figli medi per nucleo). La media mensile delle famiglie beneficiarie nel 2023 è di 5,9 milioni di nuclei. A novembre hanno ricevuto l'assegno 5.,89 milioni di famiglie per una spesa di 1,484,6 miliardi.