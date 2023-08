Inps, dal 2019 la spesa per Rdc ha superato i 31,5 miliardi

Tra l'aprile 2019, prima mensilità erogata per il Reddito e la Pensione di cittadinanza e giugno 2023 sono stati spesi per il sussidio contro la povertà introdotto dal Governo gialloverde oltre 31,5 miliardi di euro. E' quanto emerge da un report dell'Inps sulla misura secondo il quale l'importo medio erogato nel periodo è stato di 538,64 euro con una media di 1.148.010 nuclei beneficiari. Il mese con il numero più alto di famiglie beneficiarie è stato luglio 2021 (1,4 milioni di famiglie con il sussidio e 767 milioni di spesa) mentre a giugno 2023 le famiglie beneficiarie erano poco più di un milione per 511,6 milioni di spesa.