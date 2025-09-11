Inps, dal 15 settembre le domande per il bonus psicologo

La domanda per il bonus psicologo per il 2025 potrà essere presentata da lunedì 15 settembre fino al 14 novembre. Lo chiarisce l'Inps con una circolare spiegando che a fini della presentazione della domanda, il richiedente deve essere avere un Isee inferiore a 50mila euro. L'importo massimo che si può erogare è 1.500 euro per chi ha un'Isee inferiore a 15mila euro, 1.000 euro per chi ha un Isee tra i 15mila e i 30mila euro e 500 euro per chi ha un Isee tra i 30mila e i 50mila euro. Le graduatorie per l'assegnazione del beneficio, distinte per Regione e Provincia autonoma di residenza, tengono conto del valore Isee più basso e, a parità di valore Isee, dell'ordine cronologico di presentazione delle domande.

L'Inps fa sapere che la Provincia autonoma di Trento ha comunicato al ministero della Salute la volontà di non finanziare la prestazione del bonus psicologo. Pertanto, d'intesa con il ministero della Salute, la procedura di acquisizione delle domande sarà inibita per i residenti in questa Provincia autonoma.

Per il 2025 le risorse sono pari a 9,5 milioni quindi basteranno al massimo per poco più di 6.300 richiedenti se, come accaduto negli anni precedenti, ci sarà una richiesta tra coloro che hanno l'Isee più basso per raggiungere l'importo massimo di spesa.