Inps, congedo anche a genitore intenzionale in coppia donne +

Anche il genitore intenzionale in una coppia di donne ha diritto al congedo obbligatorio di paternità di 10 giorni dopo la nascita di un figlio, raddoppiato a 20 in caso di parto plurimo. Lo chiarisce l'Inps in un messaggio dopo la sentenza della Corte che ha dichiarato illegittimo il non riconoscimento di tale diritto. Questa pronuncia della Corte - spiega l'Inps - produce effetti diretti nell'Ordinamento giuridico italiano e, pertanto, la lavoratrice dipendente che, nell'ambito di una coppia omogenitoriale femminile, risulti genitore intenzionale dall'iscrizione nei registri dello stato civile, è legittimata a beneficiare del congedo di paternità obbligatorio della durata di 10 giorni lavorativi (20 giorni in caso di parto plurimo).