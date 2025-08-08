Venerdì 8 Agosto 2025

I sogni di Cartier in mostra

Stefano Marcheti
I sogni di Cartier in mostra
Logo Quotidiano Nazionale
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
BotulinoTrump PutinOccupazione GazaFurto villa FiorelloChatgpt 5
Acquista il giornale
Ultima oraInps, congedo anche a genitore intenzionale in coppia donne +
8 ago 2025
REDAZIONE ECONOMIA
WhatsAppXPrint
  1. Quotidiano Nazionale
  2. Economia
  3. Ultima ora
  4. Inps, congedo anche a genitore intenzionale in coppia donne +

Inps, congedo anche a genitore intenzionale in coppia donne +

In applicazione sentenza Corte Costituzionale

In applicazione sentenza Corte Costituzionale

In applicazione sentenza Corte Costituzionale

Anche il genitore intenzionale in una coppia di donne ha diritto al congedo obbligatorio di paternità di 10 giorni dopo la nascita di un figlio, raddoppiato a 20 in caso di parto plurimo. Lo chiarisce l'Inps in un messaggio dopo la sentenza della Corte che ha dichiarato illegittimo il non riconoscimento di tale diritto. Questa pronuncia della Corte - spiega l'Inps - produce effetti diretti nell'Ordinamento giuridico italiano e, pertanto, la lavoratrice dipendente che, nell'ambito di una coppia omogenitoriale femminile, risulti genitore intenzionale dall'iscrizione nei registri dello stato civile, è legittimata a beneficiare del congedo di paternità obbligatorio della durata di 10 giorni lavorativi (20 giorni in caso di parto plurimo).

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

SentenzaInps