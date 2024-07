Inps, anche per aziende e intermediari accesso solo con Spid

Dal prossimo primo settembre 2024, gli intermediari abilitati e le aziende (sia pubbliche che private) potranno accedere ai servizi telematici dell'Inps esclusivamente mediante Spid (Sistema Pubblico di Identità Digitale) di livello non inferiore a 2, quindi anche con Cie 3.0 (Carta di Identità Elettronica) e Cns (Carta Nazionale dei Servizi). Lo comunica l'istituto in una nota. "Pertanto, come già accade per i cittadini / utenti, non sarà più possibile accedere ai servizi online tramite il precedente pin".