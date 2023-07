Inps, al via campagna di comunicazione sulla fine del Rdc

L'Inps avvia la campagna di comunicazione sull'arrivo delle nuove misure destinate a contrastare la povertà, la fragilità e l'esclusione sociale superando il Reddito di cittadinanza. Sul sito si ricorda che le misure saranno due: l'Assegno di inclusione, attivo dal 1° gennaio 2024, prevede un'integrazione al reddito per le famiglie con componenti minorenni, con almeno 60 anni di età o con disabilità e per le persone in condizione di svantaggio inserite in un programma di cura e assistenza dei servizi socio-sanitari territoriali; il Supporto alla formazione e al lavoro Attivo dal 1° settembre 2023, prevede l'accesso a progetti di formazione, qualificazione e riqualificazione professionale, orientamento e accompagnamento al lavoro per le persone tra i 18 e i 59 anni. La campagna si chiama "Un percorso per ognuno, una prospettiva per tutti".