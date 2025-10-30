Inps, a settembre autorizzati 44,5 milioni ore cig, -0,8%

A settembre 2025 le ore di cassa integrazione e fondi di solidarietà complessivamente autorizzate sono state 44.551.600, in diminuzione (-0,8%) rispetto allo stesso mese del 2024. Lo rileva l'Inps nell'Osservatorio sulla cassa integrazione. Nei primi 9 mesi dell'anno sono stati chiesti oltre 418 milioni di ore di cassa (esclusi i fondi di solidarietà) con un aumento del 18,49%.

Il tiraggio della Cig, ossia il rapporto tra ore effettivamente utilizzate e ore autorizzate, nei primi sette mesi del 2025 si attesta al 22,56%, in calo rispetto agli stessi periodi dei due anni precedenti, quando era stato pari al 23,77% nel 2024 e al 25,14% nel 2023.

Nel complesso nel terzo trimestre 2025 il numero di ore di Cig autorizzate è stato pari a 115,7 milioni, con una riduzione del 15,6% rispetto al secondo trimestre 2025 (137,1 milioni di ore). Rispetto al terzo trimestre 2024, invece, si registra un aumento del 9,2%, poiché in quel periodo le ore autorizzate erano state 105,9 milioni. L'incremento tendenziale del terzo trimestre 2025 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente risente ancora delle difficoltà del settore metalmeccanico e, in particolare per il mese di settembre, del settore delle telecomunicazioni, che ha fatto registrare un deciso aumento di ore di Cig straordinaria per solidarietà.