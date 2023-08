Inps, a 33mila famiglie il messaggio di stop al Reddito

Circa 33mila famiglie stanno ricevendo la comunicazione, tramite sms o email, che li informa di aver fruito - ad agosto - della settima mensilità del Reddito di cittadinanza, limite da cui scatta lo stop al beneficio. Sono nuclei senza minori, disabili o over 60. Lo fa sapere l'Inps, ricordando che i destinatari di questo messaggio, e chi lo ha già ricevuto a luglio o lo riceverà, dal primo settembre possono presentare la domanda per il Supporto per la formazione e il lavoro (Sfl) e, se hanno i requisiti, potranno essere avviati a un percorso di professionalizzazione e inserimento lavorativo e per 12 mesi ricevere 350 euro mensili.