22 Ottobre 2025

Pierfrancesco De Robertis
23 ott 2025
REDAZIONE ECONOMIA
Inps, 4,6 milioni pensionati con assegno sotto mille euro

Sono il 28,1% nel complesso, il 34,5% tra le donne

In Italia nel 2024 quasi 4,6 milioni di pensionati, il 28,1% del totale hanno avuto un reddito da pensione inferiore a mille euro al mese. Emerge dall'Osservatorio Inps sul casellario dei pensionati secondo il quale l'importo complessivo ricevuto dalle due fasce più deboli della popolazione pensionata (fino a 499,99 euro e tra 500 e 999,99) è dell'8,8% del totale.

Tra le donne il 34,5% ha un reddito da pensione inferiore a mille euro (quasi 2,89 milioni di persone) mentre tra gli uomini sono nelle due fasce più basse di reddito solo il 21,4% del totale. I pensionati complessivi sono 16,3 milioni e tra questi solo 450.067 hanno redditi da pensione superiori a 5mila euro (il 2,8% del totale) per un importo complessivo pari al 10,2% del totale.

