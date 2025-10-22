Martedì 21 Ottobre 2025

Sarkozy, una vita da romanzo

Alberto Mattioli
Sarkozy, una vita da romanzo
  Inps, 1,7 milioni lavoratori parasubordinati nel 2024, +6,52%

Inps, 1,7 milioni lavoratori parasubordinati nel 2024, +6,52%

Nel 2024 i lavoratori parasubordinati crescono del 6,52% sul 2023 superando quota 1,7 milioni, ai massimi degli ultimi dieci anni. Lo si legge nell'Osservatorio Inps sui parasubordinati secondo il quale il numero supera del 19,6% il livello del 2015.

Nel 2024 il 46,6% dei collaboratori risulta essere esclusivo e mono-committente, con un reddito medio annuo pari a 20.993 euro. Per il complesso dei collaboratori il reddito medio degli uomini è quasi il doppio rispetto a quello delle donne e per quanto riguarda il tipo di rapporto di lavoro dei collaboratori, gli amministratori e sindaci sono quelli con i redditi più elevati, a conferma dell'estrema eterogeneità dei contribuenti di questa tipologia di contribuenti iscritti alla Gestione separata.

Per i collaboratori committenti il reddito medio è di 25.653 euro nel 2024 (16.919 per le donne, 31.044 per gli uomini). Per i professionisti il reddito medio è di 18.094 euro.

