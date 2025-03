Innovazione ed Export: Leve di Crescita per le Imprese Italiane entro il 2025

Innovazione ed export sono le due leve di crescita per le imprese italiane che insieme danno una spinta al fatturato di quasi 4 punti percentuali e si rinforzano l'una con l'altra. Come Sace nel 2025 abbiamo individuato 100 miliardi di opportunità in questi ambiti". Lo ha dichiarato l'amministratrice delegata di Sace, Alessandra Ricci, all'evento "Let's Grow!" indicando la volontà del gruppo assicurativo-finanziario partecipato dal Ministero dell'Economia di "essere il fulcro su cui fare leva".

Dei 100 miliardi di opportunità da cogliere identificate da Sace, 15 miliardi sono investimenti aggiuntivi annui in innovazione, necessari per portare le spese in ricerca e sviluppo delle imprese in Italia al livello dell'area euro (dall'attuale 0,8% del Pil all'1,5%). Altri 85 miliardi di opportunità riguardano invece l'export.

L'effetto Grow sintetizza gli strumenti di intervento di Sace per le imprese: dalle garanzie alla gestione dei rischi, fino al business matching e alla attività che facilitano incontro tra domanda e offerta e al servizio di accompagnamento in 200 mercati al mondo.