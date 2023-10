Innovazione e digitale per il nuovo laminatoio Duferco

Le nuove tecnologie, l'intelligenza artificiale e il digitale saranno applicati dal gruppo Duferco nel nuovo laminatoio smart beam manufacturing (Sbm) all'avanguardia per la produzione di travi, completando la verticalizzazione della produzione del sito di San Zeno Naviglio. È nel 2019 che il gruppo Duferco progetta un investiment strategico in grado di cambiare il mercato della produzione delle travi di acciaio in Europa. Il progetto prevede la realizzazione di un nuovo laminatoio integrato, a valle dell'impianto siderurgico, per consentire la verticalizzazione ottimale dell'acciaio prodotto a San Zeno Naviglio (Brescia). Un progetto divetato realtà grazie ad un investimento di 250 milioni. Gli italiani hanno una grande capacità di "affrontare le difficoltà trasformandole in opportunità. A San Zeno, nel nostro piccolo, abbiamo cercato di fare così", afferma Antonio Gozzi, presidente del gruppo Duferco. "Essere qui è un orgoglio perché l'inaugurazione è un'ulteriore e importante testimonianza che Duferco porta all'attenzione pubblica di come l'industria italiana crede fortemente in un ineludibile percorso di investimento nelle transizioni", evidenzia Carlo Bonomi, presidente di Confindustria. L'impianto ha una capacità produttiva potenziale di 700mila tonnellate l'anno di acciaio laminato, creando oltre 150 posti di lavoro. L'industria siderurgica è un "asset decisivo del sistema industriale dell'Italia a cui non possiamo rinunciare", spiega Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del Made in Italy.