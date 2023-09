Inizia domenica il trimestre anti-inflazione di Urso

Il prossimo primo ottobre inizierà il trimestre antinflazione, caratterizzato dal carrello tricolore, un carrello della spesa che più di ogni altro colpisce le famiglie italiane, con prodotti alimentari, di largo consumo, di igiene e per l'infanzia. Lo ha affermato il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, durante la firma del Patto sul Trimestre Anti-Inflazione a Palazzo Chigi. Secondo Urso, è importante che l'iniziativa abbracci l'intero periodo natalizio, "per onorare una festività religiosa a cui siamo particolarmente attenti".