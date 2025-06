Infrastrutture sostenibili: il ruolo di Kuwait Petroleum International nella resilienza e sostenibilità

A margine dell'evento Fadel Al Faraj, ha sottolineato: "Kuwait Petroleum International, in stretta collaborazione con Kuwait Petroleum Corporation, svolge un ruolo attivo nel garantire la stabilità energetica regionale, in particolare nel bacino del Mediterraneo, promuovendo al contempo gli obiettivi globali di sostenibilità". "L'azienda - ha aggiunto vice presidente di Kpi - è impegnata nell'implementazione di tecnologie innovative e strategie di decarbonizzazione, assicurando una fornitura energetica affidabile che bilancia le esigenze attuali con gli impegni ambientali futuri".

"Abbiamo bisogno di partnership forti tra settori, tra livelli di governo, oltre i confini", è stato il messaggio di Fadel Al Faraj. "Questa è la nostra sfida: non limitiamoci a parlare di cosa potrebbe essere. Continuiamo a costruire - ha concluso - un'Europa più giusta, verde e resiliente. Un futuro sostenibile non è più solo un'idea. È già in costruzione".