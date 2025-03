Infortuni sul lavoro: calo degli incidenti, ma crescono i decessi a gennaio

A gennaio si registra una diminuzione degli infortuni sul lavoro (-1,2%) e un aumento dei decessi (+36,4%) nel confronto con gennaio 2024; per gli infortuni in itinere, ovvero nel tragitto casa-lavoro, si registra un calo delle denunce di infortunio (-2,9%) e una crescita dei casi mortali (+16,7%). Lo indica l'Inail. In particolare, le denunce di infortunio in occasione di lavoro con esito mortale (al netto degli studenti) sono state 45, 12 in più rispetto alle 33 registrate a gennaio 2024. Le denunce di infortuni in itinere con esito mortale (sempre al netto degli studenti) sono state 14, due in più rispetto alle 12 registrate a inizio dell'anno scorso. In aumento del 5,9% le patologie di origine professionale denunciate, pari a 6.587.