Inflazione a settembre +5,3%, conferma Istat

Nel mese di settembre 2023, si prevede che l'Indice Nazionale dei Prezzi al Consumo per l'intera collettività (NIC), al lordo dei tabacchi, registri un aumento dello 0,2% su base mensile e del 5,3% su base annua, rispetto al +5,4% del mese precedente, confermando la stima preliminare. Lo riferisce l'Istat. Rallentano, in termini tendenziali, i prezzi dei Beni alimentari, per la cura della casa e della persona (da +9,4% a +8,1%) e quelli dei prodotti ad alta frequenza d'acquisto (da +6,9% a +6,6%).