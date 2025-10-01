Industriali Italia-Spegna, 'agire ora per Ue più competitiva'

"Serve al più presto un'Europa più competitiva, coesa e sicura": è la richiesta urgente degli industriali italiani e spagnoli che emerge dalla dichiarazione congiunta di Confindustria e Ceoe, firmata oggi a Madrid dai rispettivi presidenti, Emanuele Osini e Antonio Garamendi, al termine del loro 3° Incontro bilaterale.

Le organizzazioni imprenditoriali d'Italia e Spagna chiedono alle istituzioni europee di passare dalle parole ai fatti, portando avanti una vera politica industriale europea, che, anche mediante strumenti di debito comune, sia grado di finanziare grandi progetti di interesse strategico.