Industria cavi elettrici in calo, tassi pesano del 5%

Nei primi otto mesi dell'anno, i volumi di produzione industriale del comparto cavi e conduttori elettrici hanno registrato un calo del 5,6%, ma la transizione energetica e quella digitale guideranno la crescita nei prossimi anni. È quanto emerge dal report sul settore nato dalla collaborazione tra il Servizio Studi e l'Associazione AICE di ANIE Federazione. "I dati del primo semestre 2022 si inquadrano in un generale rallentamento dell'industria manifatturiera a partire dai mesi estivi dello scorso anno. Pesano il costo delle materie prime, in particolare dei metalli come rame e alluminio, un rallentamento degli investimenti nelle costruzioni e, in generale, una politica monetaria restrittiva dovuta principalmente alle tensioni geopolitiche", ha commentato Marcello Del Brenna, Presidente di AICE, l'Associazione Italiana Industrie Cavi e Conduttori Elettrici, federata ANIE di Confindustria. "È stato sentito dal comparto anche il fenomeno del dumping dalla Cina. La Ue ha imposto dazi sull'importazione di cavi a fibra ottica dalla Cina, in seguito ad un'iniziativa coordinata da Europacable, associazione europea di riferimento, a cui hanno partecipato produttori europei e associazioni nazionali, tra cui ANIE AICE", ha aggiunto Del Brenna. Il calo del settore è più marcato sia rispetto alla media manifatturiera (-2,1%) sia nel confronto con l'andamento registrato dal macrosettore dell'elettrotecnica (-0,6%). Sulle tendenze del comparto "impattano il rallentamento degli investimenti nelle costruzioni e le mutate decisioni di investimento da parte delle utility, unitamente ai rallentamenti mostrati dai principali settori industriali clienti", ha aggiunto lo studio. Nell'intero 2021 per l'industria italiana dei cavi e conduttori elettrici era proseguita la fase di recupero del fatturato avviata nel 2020, con le aziende che hanno archiviato l'anno con un fatturato aggregato di 6,6 miliardi e un export di 3,8 miliardi.