Industria automotive: Urso critica il Green Deal e chiede neutralità tecnologica

"Abbiamo costretto la Commissione a rimuovere la trappola delle multe e ad anticipare la revisione del regolamento Co2, condizioni necessarie ma non sufficienti per evitare il collasso dell'industria dell'auto". E' quanto ha dichiarato il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, in una nota sul Piano d'azione per l'industria automotive UE, presentato oggi dalla Commissione Europea.

"Ora occorre da subito far fronte comune per superare la follia del Green Deal, imponendo la neutralità tecnologica, risorse adeguate per le imprese e i lavoratori della filiera e per garantire l'autonomia strategica sulle batterie elettriche. Serve il massimo sforzo comune, sono mesi decisivi", ha aggiunto.