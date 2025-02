Industria 2024: calo del fatturato del 4,3%, servizi in crescita dell'1,3%

Si accentua nel 2024 il calo del fatturato dell'industria, con una flessione annua dell'indice al netto degli effetti di calendario del 4,3%, decisamente più marcata rispetto a quella dell'anno precedente, pari al -0,7%. Lo rende noto l'Istat specificando che anche i volumi registrano dinamiche negative in media annua (-3,2% nel 2024; era -1,2% nel 2023). I dati grezzi mostrano un calo del 3,4% in valore e del 2,3% in volume.

Prosegue, invece, nel 2024 la crescita del fatturato dei servizi (+1,3% in valore, +0,3% in volume), sebbene in rallentamento rispetto all'evoluzione del 2023 (+3,3% in valore, +1,3% in volume).

Nel mese di dicembre 2024 il fatturato dell'industria, al netto dei fattori stagionali, è diminuito rispetto a novembre del 2,7% in valore e del 2,5% in volume. Su base tendenziale, il fatturato, corretto per gli effetti di calendario, registra una flessione più ampia del 7,2% in valore e del 7,7% in volume. I servizi hanno invece registrato un incremento dello 0,3% in valore e una diminuzione dello 0,1% in volume su base congiunturale e un aumento dell'1,9% in valore e dello 0,1% in volume nel confronto tendenziale.