Inditex (Zara), l'utile sale a 2,7 miliardi in 6 mesi (+0,8%)

Inditex, il colosso della moda proprietario fra gli altri del marchio Zara, ha registrato un utile netto di 2,7 miliardi nel primo semestre del 2025, in leggera crescita (+0,8%) rispetto all'anno precedente, secondo i risultati finanziari diffusi oggi. Questi ultimi confermano tuttavia un rallentamento generale del ritmo di crescita, già emerso nel 2024.

I ricavi si attestano a 18,3 miliardi, segnando un incremento dell'1,6%, un dato che risente del forte impatto dei tassi di cambio, in particolare della debolezza del dollaro, e del peso del mercato messicano. A parità di cambio, il gruppo avrebbe registrato una crescita più sostenuta, pari al 5,1%, segnala il gruppo.

Nonostante il relativo rallentamento del primo semestre, il gruppo spagnolo guada con ottimismo al futuro, prevedendo un miglioramento per l'autunno e l'inverno. Le vendite dal 1 agosto al 7 settembre sono infatti cresciute del 9% a tassi di cambio costanti, segno che le nuove collezioni sono state ben accolte dai clienti, segnala un comunicato.

Il gigante del tessile prosegue il suo piano di investimenti, confermando 1,8 miliardi di euro per il 2025, di cui 900 milioni destinati all'espansione logistica e all'implementazione di nuove tecnologie, inclusa l'intelligenza artificiale.