Inditex cresce nei nove mesi ma meno delle attese

Inditex, il gruppo spagnolo di abbigliamento noto per il marchio Zara e non solo, ha segnato nei nove mesi ricavi in crescita del 7,1% a 27,4 miliardi. L'ebitda è aumentato del 7,2%, raggiungendo 8 miliardi e l'utile netto ha registrato un incremento del 8,5%, attestandosi a 4,4 miliardi di euro. I dati sono sotto leggermente inferiori attese degli analisti. La posizione di cassa netta è cresciuta del 3%, a 11,8 miliardi. Il dividendo finale per l'esercizio 2023, pari a di 0,77 euro per azione, è stato distribuito il 4 novembre scorso. Le collezioni autunno inverno continuano a essere bene accolte dai clienti: tre il primo novembre e il 9 dicembre le vendite a cambi costanti sono aumentate del 9% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Il gruppo prevede quindi ancora forti opportunità di crescita.