Indici in Europa, Londra +1%, Borsa corre Borse in rialzo in tutta l'area euro, con l'euro apprezzato dopo dati sull'inflazione Usa più deboli del previsto. Gli analisti avvertono che potrebbe essere una reazione di breve periodo. Londra +1%, Parigi +0,64%, Francoforte +0,5%, Milano +0,46%.