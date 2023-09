Indice Pmi servizi in aumento nell'Eurozona, manifattura in calo. L'indice Hcob Pmi Flash della produzione composita dell'eurozona è aumentato marginalmente a settembre, ma la domanda dei clienti è in calo. Germania e Francia sono i principali responsabili del calo generale dell'attività. La manifattura è diminuita per il sesto mese consecutivo, ma a un ritmo più debole. L'attività terziaria è leggermente risalita.