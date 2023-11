Indice manifatturiero Pmi Caixin frena in Cina a ottobre. L'indice Pmi servizi in Cina segna un calo a ottobre, a 49,5, evidenziando una ripresa economica ancora instabile. Il dato è in linea con l'indice Pmi ufficiale e registra un calo delle vendite all'estero e una fiducia delle imprese ai minimi da settembre 2022.