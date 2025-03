Indice di fiducia delle imprese tedesche in crescita a marzo secondo Ifo

L'istituto Ifo comunica che a marzo l'umore delle imprese in Germania è migliorato, raggiungendo gli 86,7 punti, mentre a febbraio si era ancora a 85,3. "Le imprese si mostrano più soddisfatte con la situazione attuale. L'economia tedesca spera in miglioramenti" ha affermato Clemens Fuest, presidente dell'Ifo. Una. Situazione di maggiore serenità si registra in tutti i settori: l'industria, i servizi, il commercio e l'edilizia. L'indice è elaborato mensilmente sulla base di circa 9000 risposte da parte delle imprese, alle quali viene chiesto si valutare le loro aspettative sulla base dell'attuale situazione finanziaria per i prossimi sei mesi.