Indice Asia ai massimi da novembre: Federal Reserve apre a tagli dei tassi

Dopo che la Federal Reserve ha segnalato di avere ancora spazio per tagliare i tassi di interesse nel corso dell'anno, perché l'eventuale aumento dell'inflazione dovuto ai dazi sarà breve, l'indice di riferimento dell'Asia è salito al livello più alto dall'inizio di novembre, grazie al rialzo di Taiwan (+1,9%), Australia (+1,16%) e Corea del Sud (+0,3%), senza Tokyo chiusa per festività. Le azioni cinesi hanno contrastato il trend positivo, con Hong Kong che sta perdendo il 2,33%, Shanghai che ha lasciato sul terreno lo 0,5% e lo Shenzen lo 0,6 per cento, sotto il peso delle prese di profitto che hanno sferzato i titoli tecnologici. "Il rapporto rischio-rendimento per la Cina sembra leggermente meno ragionevole" commenta un analista di Ubs Global Wealth Management a Singapore.