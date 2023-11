Indagine antitrust su prezzi trasporto aereo per Isole

L'Antitrust ha avviato un'indagine conoscitiva sull'utilizzo degli algoritmi di prezzo nel trasporto aereo passeggeri sulle rotte di collegamento tra la Penisola e la Sicilia e la Sardegna, caratterizzate da particolari esigenze di mobilità. Lo ha reso noto l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. A motivare questa decisione, come si legge in una nota, è stato il riscontro, da parte di soggetti istituzionali e non, di prezzi elevati in corrispondenza dei periodi di maggiore domanda, a partire dal 2022.