Incontro straordinario tra il ministro Pichetto Fratin e l'Ad di Terna sulla sicurezza energetica

Incontro questa mattina fra il ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin e l'Ad di Terna Guseppina di Foggia che hanno avuto, tra l'altro, un confronto sul "monitoraggio delle attività e delle misure volte a garantire la gestione in sicurezza della rete di trasmissione nazionale dell'energia elettrica. Lo rende noto il dicastero spiegando che l'incontro è avvenuto nella sede del ministero nell'ambito delle consuete riunioni tra il Mase e Terna ma che oggi "in via straordinaria" hanno partecipato il ministro Pichetto e l'Ad del Gestore della rete di trasmissione nazionale dell'elettricità.