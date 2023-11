Incontro Enel-Urso, progetti per l'energia verde Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha incontrato l'amministratore delegato di Enel, Fravio Cattaneo, per discutere su progetti di sviluppo per i territori italiani in settori strategici come fotovoltaico, fonti rinnovabili, idrogeno e tecnologia nucleare. Obiettivo: innovazione e competitività.