Martedì 2 Settembre 2025

Ringhio di pace: “Io la giocherei”

Doriano Rabotti
Ringhio di pace: “Io la giocherei”
Logo Quotidiano Nazionale
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
SinnerMps MediobancaPutin XiIsraele GazaGlobal Sumud FlotillaScott Spiegel
Acquista il giornale
Ultima oraIncontro al Mit su fermata Alta velocità in Ciociaria
2 set 2025
REDAZIONE ECONOMIA
WhatsAppXPrint
  1. Quotidiano Nazionale
  2. Economia
  3. Ultima ora
  4. Incontro al Mit su fermata Alta velocità in Ciociaria

Incontro al Mit su fermata Alta velocità in Ciociaria

Per Rfi fra opzioni alternativa migliore è Ferentino

Per Rfi fra opzioni alternativa migliore è Ferentino

Per Rfi fra opzioni alternativa migliore è Ferentino

Incontro al Mit del tavolo tecnico convocato dal vicepresidente del consiglio e ministro, Matteo Salvini, per discutere la fattibilità di una nuova fermata per l'alta velocità nel frusinate, lungo la linea Roma-Napoli Alta velocità/Alta capacità. Come si legge in una nota "l'iniziativa, fortemente voluta dai territori, ha visto la partecipazione di uffici del Mit, rappresentanti di Rfi, Trenitalia e Ferrovie dello Stato. Presenti anche il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, insieme agli assessori regionali Fabrizio Ghera e Giuseppe Schiboni; il segretario della V Commissione della Camera dei Deputati, Nicola Ottaviani; il presidente della Provincia di Frosinone, Luca Di Stefano; il sindaco di Frosinone, Riccardo Mastrangeli; il sindaco di Supino, Gianfranco Barletta e il sindaco di Ferentino, Piergianni Fiorletta. ";Durante l'incontro è stato analizzato lo studio di pre-fattibilità realizzato da Rfi nell'ambito di un protocollo d'intesa con la Regione Lazio. Questo studio ha valutato tre possibili opzioni per la nuova stazione: Ferentino, Patrica e Roccasecca (presso il posto di movimento di San Giovanni). L'analisi multicriteria ha indicato che l'alternativa migliore e più stabile è quella di Ferentino. L'analisi costi-benefici ha confermato che l'investimento è conveniente da un punto di vista economico-sociale e che produrrà benefici netti per la collettività". ; "I prossimi passi prevedono un aggiornamento dei costi e dell'analisi costi-benefici. Entro il mese di ottobre il tavolo sarà riconvocato per un preliminare aggiornamento sullo stato di avanzamento del progetto" conclude la nota.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

TrasportiTreni