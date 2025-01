Incontro a Roma tra Federmeccanica, Assistal e sindacati per rinnovo contratto metalmeccanici

E' stato fissato per l'11 febbraio un incontro tra Federmeccanica e Assistal e Fim Cisl, Fiom Cgil e Uilm per valutare se ci siano le condizioni, ed eventualmente con quali modalità, per la ripresa di una trattativa per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro dei metalmeccanici.

L'incontro - si apprende dalle tre segreterie nazionali di categoria - si terrà a Roma tra la presidenza e la direzione generale delle associazioni datoriali e i segretari generali delle tre sigle sindacali, Ferdinando Uliano, Michele De Palma e Rocco Palombella, senza delegazioni trattanti.

Restano al momento confermate le 8 ore di sciopero annunciate da Fim, Fiom e Uilm per il mese di febbraio. In assenza di una ripresa della trattativa - fanno sapere sempre le tre organizzazioni sindacali di categoria - saranno decise "ulteriori e più incisive iniziative" con l'obiettivo di riaprire il confronto a partire dalla piattaforma presentata dalle organizzazioni sindacali.