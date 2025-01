Incontro a Milano tra Gusmeroli e Elkann: Stellantis in audizione alla Camera

A seguito delle interlocuzioni intrattenute in queste settimane, oggi pomeriggio a Milano ha avuto luogo un incontro fra Alberto Luigi Gusmeroli, presidente della commissione Attività produttive della Camera, e John Elkann, presidente del Gruppo Stellantis. Al fine di presentare in audizione un quadro esaustivo delle attività di Stellantis in Italia, Elkann ha confermato la volontà di essere audito in commissione Attività produttive. La data individuata è mercoledì 19 marzo. Così in una nota Alberto Luigi Gusmeroli, presidente della commissione Attività produttive, della Camera.