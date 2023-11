Inclusione donne vittime violenza, Calderone assegna aiuto

La Ministra del Lavoro Marina Elvira Calderone, in occasione del 25 novembre, ha annunciato l'istituzione di un Assegno di Inclusione per tutti i soggetti inseriti in un percorso di protezione dalla violenza di genere. La norma, inserita nel Decreto Lavoro, prevede che, a partire dal primo gennaio 2024, i beneficiari possano ricevere un aiuto per un anno e mezzo rinnovabile, sgravi contributivi per i datori di lavoro che li assumono, un contributo per l'affitto di una casa e canali privilegiati per l'accesso al lavoro. Inoltre, i beneficiari potranno sempre costituire un nucleo familiare a se stessi per accedere più facilmente all'assegno.